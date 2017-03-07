Слова Поклонской о мироточении бюста Николая II не подтвердились

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Симферопольская и Крымская епархия проверила бюст царя Николая II и иконы в стоящей рядом часовне и не обнаружила следов мироточения, однако призвала местного священника продолжать наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

"С целью изучения ситуации, сложившейся в связи с заявлением депутата Государственной думы РФ о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II, расположенного вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев… а также некоторых икон в самой часовне, был осуществлен выезд на место комиссией… На момент посещения часовни… следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта Поклонская рассказала, что в Симферополе замироточил бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры. "Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения — Ред.)", — заявила она.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились". Смотритель прокурорской часовни позднее сообщил, что, помимо бюста замироточили, несколько икон.