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    Слова Поклонской о мироточении бюста Николая II не подтвердились

    (обновлено: )6901
    Согласно заявлению Симферопольской и Крымской епархии, на момент посещения часовни святых Царственных страстотерпцев, вблизи которой расположен бюст, следов мироточения не установлено.
    Наталья Поклонская
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Симферопольская и Крымская епархия проверила бюст царя Николая II и иконы в стоящей рядом часовне и не обнаружила следов мироточения, однако призвала местного священника продолжать наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

    Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II
    Канал Царьград ТВ на Youtube
    Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

    "С целью изучения ситуации, сложившейся в связи с заявлением депутата Государственной думы РФ о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II, расположенного вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев… а также некоторых икон в самой часовне, был осуществлен выезд на место комиссией… На момент посещения часовни… следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", — говорится в сообщении.

    Напомним, 4 марта Поклонская рассказала, что в Симферополе замироточил бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры. "Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения — Ред.)", — заявила она.

    По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились". Смотритель прокурорской часовни позднее сообщил, что, помимо бюста замироточили, несколько икон.

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