Минобороны РФ сообщило о гибели контрактника под Пальмирой

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Минобороны России подтвердило гибель 2 марта под сирийской Пальмирой рядового-контрактника Артема Горбунова, это произошло при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники.

"Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников. Артем Горбунов погиб 2 марта с.г. в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники. Командованием рядовой Артем Горбунов представлен к государственной награде посмертно", — сообщили в военном ведомстве.

Что касается гибели жителя Челябинской области Ивана Слышкина, информацию о которой распространили некоторые СМИ, то по учетным данным Минобороны России он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас.

На минувшей неделе Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС. В середине декабря 2016 года боевики ИГ после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру.

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Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.