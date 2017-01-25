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    Украинцу Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже, продлили меру пресечения

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    Арест Романа Сущенко в Москве (69)

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    Как сообщается, судья по делу журналиста Романа Сущенко отказалась допустить к участию в деле украинского консула Геннадия Брескаленко. Ходатайство о продлении украинцу меры пресечения подано было ФСБ.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    "Ходатайство следователя ФСБ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля удовлетворить", — огласила решение судья. Таким образом, он отклонил жалобу его адвоката Марка Фейгина, который просил перевести Сущенко под домашний арест.

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    Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "совершенно секретно". Адвокат возражал, указывая, что на заседании будут обсуждаться только процессуальные вопросы, а все, что касается государственной тайны, будет актуально лишь при рассмотрении дела по существу. Судья также отказалась допустить к участию в деле украинского консула Геннадия Брескаленко.

    ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

    Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а также отвергло обвинения "в шпионаже". По данным агентства, журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

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