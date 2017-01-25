Суд в Москве решит вопрос о продлении срока ареста Сущенко

Vasily MAXIMOV/AFP

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, срока ареста до 30 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрит ходатайство о продлении Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля", — сказала представитель суда.

В свою очередь адвокат обвиняемого Марк Фейгин сообщил РИА Новости, что будет просить отпустить Сущенко из СИЗО под домашний арест.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

Национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.