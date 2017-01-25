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    Россия

    Суд в Москве решит вопрос о продлении срока ареста Сущенко

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    В пресс-службе Лефортовского суда Москвы отметили, что суд рассмотрит ходатайство о продлении Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Vasily MAXIMOV/AFP

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении украинцу Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже, срока ареста до 30 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

    Марк Фейгин. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
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    "Суд рассмотрит ходатайство о продлении Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля", — сказала представитель суда.

    В свою очередь адвокат обвиняемого Марк Фейгин сообщил РИА Новости, что будет просить отпустить Сущенко из СИЗО под домашний арест.

    ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

    Национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

    В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

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