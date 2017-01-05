Почти 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Девятнадцать авиарейсов отменены и 27 задерживаются в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в четверг.

"Табло аэропортов (состояние на 09.40 по киевскому времени): Домодедово — 13 рейсов задержано, 6 отменено… Шереметьево — 14 рейсов задержано, 13 отменено", — говорится в сообщении.

Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов "Внуково" и "Жуковский" нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Пирсон, расположенном близ канадского города Торонто, никто не пострадал.