В аэропорту РФ самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Калининградский аэропорт Храброво закрыт до 10 утра среды по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области, пишет РИА Новости.

"В Калининграде до 10 часов утра 4 января по техническим причинам закрыт аэропорт Храброво. Напомним, 3 января в 22 часа 55 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в аэропорту. При выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки", — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщалось, что на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. За медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия, организовано производство осмотра места и опрос очевидцев.

Напомним, самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился в Москве 2 января.