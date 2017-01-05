Два авиалайнера столкнулись в аэропорту Торонто

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Пирсон, расположенном близ канадского города Торонто, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию CBC.

Инцидент произошел с авиалайнером Pakistan International Airlines и самолетом Air France у одного из посадочных терминалов.

Пакистанский самолет во время маневрирования задел своим крылом окончание крыла стоящего на стоянке французский авиалайнер.

Из-за инцидента пассажирам пришлось несколько часов провести в терминале аэропорта, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Калининградский аэропорт Храброво был закрыт до 10 утра среды по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета.