Путин о том, как стать волшебником: нужно защищать правду и быть милосердным

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал мира и процветания россиянам. Кроме того, он рассказал, как можно стать волшебником.

Он пояснил, что для этого "просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".

"Вот и весь секрет", — признался президент.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей США и избранного президента США Дональда Трампа с Новым годом. Он пожелал им благополучия и процветания.