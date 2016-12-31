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Путин о том, как стать волшебником: нужно защищать правду и быть милосердным

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По словам Путина, необходимо с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал мира и процветания россиянам. Кроме того, он рассказал, как можно стать волшебником.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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Он пояснил, что для этого "просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".

"Вот и весь секрет", — признался президент.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей США и избранного президента США Дональда Трампа с Новым годом. Он пожелал им благополучия и процветания.

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