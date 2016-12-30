Путин: Россия не опустится до "кухонной" дипломатии

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ответ на введение новых антироссийских санкций США заявил, что РФ оставляет за собой право на ответные меры США, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

Читайте также: Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа", — говорится в заявлении российского президента.

"Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент поздравил Обаму и его семью с наступающим Новым годом.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.