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Ту-154 распался на несколько фрагментов – Минтранс РФ

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (79)

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По словам министра транспорта РФ, самолет распался на несколько фрагментов.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
МЧС РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Самолет Ту-154, разбившийся в Сочи, распался на несколько фрагментов; говорить о том, что есть некая основная часть, невозможно, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

Найден первый черный ящик разбившегося Ту-154
RT на русском/youtube
Поднятие первого "черного ящика" разбившегося Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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"Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным", — сказал Соколов.

Он отметил, что есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета.

"Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов… И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 метров", — добавил Соколов.

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С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем