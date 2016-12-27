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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения Ту-154

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (78)

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    Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.

    Первый "черный ящик" потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 поднят на поверхность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

    Беспилотник облетел место крушения Ту-154. Видео
    Видеоканал RT на русском на Youtube
    Беспилотник облетел место крушения Ту-154

    "В 8:48 (7:48 по киевскому времени) обнаружили и подняли на поверхность первый "черный ящик" Ту-154", — сказал собеседник агентства.

    Так же на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружены тела 12 погибших и почти 160 фрагментов тел.

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    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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