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Число тел погибших, найденных на месте крушения Ту-154, достигло 12

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (72)

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По данным источника, в 03.00 вторника на месте падения самолета найдено ещё одно тело, общее число тел погибших, по уточненным данным, составляет 12.
Цветы в память пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154
REUTERS/Maxim Shemetov

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружены тела 12 погибших и почти 160 фрагментов тел. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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"В 03.00 вторника на месте падения самолета найдено ещё одно тело, общее число тел погибших, по уточненным данным, составляет 12", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за время работы после крушения самолёта обнаружены 156 фрагментов тел.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

 

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