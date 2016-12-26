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Российские спасатели подняли из воды часть фюзеляжа Ту-154

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (70)

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В поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов. Часть фюзеляжа доставлена на берег.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
МЧС РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщает, что в районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.

Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154. Видео
РИА Новости
Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154

"В 17.55 (16.55 по Киеву) в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов. Также для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой.

"В течение дня к поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации", — отмечают в Минобороны РФ.

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В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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