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    Политика

    Визит Путина в Крым: Украина направила ноту протеста

    (обновлено: )253111
    В МИДе подчеркнули, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах". В МИД РФ направлено соответствующую ноту протеста.
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ялту
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

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    "Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", — говорится в заявлении.

    МИД в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".

    "Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста", — добавили в МИД.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника российскому императору Александру III в Ялте.

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