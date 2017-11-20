Визит Путина в Крым: Украина направила ноту протеста

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", — говорится в заявлении.

МИД в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".

"Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста", — добавили в МИД.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника российскому императору Александру III в Ялте.