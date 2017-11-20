СБУ задержала артиллериста, который бежал из АТО в Крым

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой задержали, начальника связи — командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

По информации СБУ, лейтенант ВСУ в августе 2015 самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию Крыма.

"Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции. Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров", — говорится в сообщении СБУ.

После задержания лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения АТО в Луганской области один из военнослужащих самовольно покинул место службы, прихватив с собой оружие.