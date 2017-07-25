В Черниговской области дезертира приговорили к двум годам тюрьмы

facebook.com/kharkivpolice Вооруженного дезертира искали три недели. Спецкор о стрельбе в Харькове Черниговский районный суд Черниговской области приговорил бывшего военнослужащего к двум годам лишения свободы за дезертирство, сообщает во вторник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что осужденный в октябре 2014 года самовольно покинул расположение части без намерения возвращаться к исполнению своих обязанностей по должности, то есть совершил дезертирство. К июлю 2016 года военнослужащий уклонялся от службы и органов предварительного расследования, проводил время по своему усмотрению в разных городах Украины", — говорится в сообщении.

Суд при назначении наказания учел тяжесть правонарушения, значительный период пребывания за пределами воинской части, личность обвиняемого, наличие судимости за совершение преступления в прошлом.

Ранее сообщалось, что военнослужащий сбежал с оружием из своей части в поселке Проходы Харьковской области, при побеге он застрелил человека, еще один солдат получил ранение.