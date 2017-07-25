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    В Черниговской области дезертира приговорили к двум годам тюрьмы

    (обновлено: )7102
    Суд при назначении наказания учел тяжесть правонарушения, значительный период пребывания за пределами воинской части, личность обвиняемого, наличие судимости за совершение преступления в прошлом.
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    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

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    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Черниговский районный суд Черниговской области приговорил бывшего военнослужащего к двум годам лишения свободы за дезертирство, сообщает во вторник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

    "Досудебным расследованием установлено, что осужденный в октябре 2014 года самовольно покинул расположение части без намерения возвращаться к исполнению своих обязанностей по должности, то есть совершил дезертирство. К июлю 2016 года военнослужащий уклонялся от службы и органов предварительного расследования, проводил время по своему усмотрению в разных городах Украины", — говорится в сообщении.

    Суд при назначении наказания учел тяжесть правонарушения, значительный период пребывания за пределами воинской части, личность обвиняемого, наличие судимости за совершение преступления в прошлом.

    Ранее сообщалось, что военнослужащий сбежал с оружием из своей части в поселке Проходы Харьковской области, при побеге он застрелил человека, еще один солдат получил ранение.

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