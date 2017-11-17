В Крыму на пляже случайно нашли древнюю могилу

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Случайный прохожий нашел древнюю могилу на одном из центральных пляжей в городе Евпатория в Крыму, сообщается на городском сайте.

"Случайный прохожий увидел в песке край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники музея обследовали рукотворный каменный ящик длиной один метр двадцать сантиметров", – говорится в сообщении.

Была обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV – начала III века до нашей эры. Археологи предполагают, что это захоронение ребенка.

"Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, тщательно подогнаны друг к другу", – заявила заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина.

В каменном ящике были обнаружены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

my-evp.ru В Крыму на пляже нашли древнюю могилу

По мнению специалистов, могила относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н.э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории. Более двух тысячелетий назад берег моря был дальше, чем сейчас, поэтому возможно, что-то осталось под водой.

Напомним, в Германии во время строительства дороги в пригороде города Цайц (земля Саксония-Анхальт) рабочие наткнулись на человеческие кости. Вызвали сначала полицию, затем – археологов. Самым необычным можно считать захоронение девушки 16-18 лет. Она была погребена лицом вниз, ее руки связали, а в спину воткнули железный прут, пригвождающий тело к земле.