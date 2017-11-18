Паромная переправа в Крым прекратила работу

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана, сообщили в управлении МЧС по республике Крым.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)", — сообщили в МЧС республики.

Ведомство рекомендует автомобилистам и пассажирам воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.