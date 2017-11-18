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    Общество

    Паромная переправа в Крым прекратила работу

    (обновлено: )87
    Керченская паромная переправа прекратила работу временно по причине ухудшение погодных условий, а именно - сильного тумана.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана, сообщили в управлении МЧС по республике Крым.

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    "Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)", — сообщили в МЧС республики.

    Ведомство рекомендует автомобилистам и пассажирам воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

    Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.

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