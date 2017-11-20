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    Лидер "Нацкорпуса" призвал ослабить Россию и нанести удар

    (обновлено: )27213
    По словам депутата Рады Андрея Билецкого, Россию необходимо ослаблять изнутри, поскольку там есть "много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем".
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что Украине необходимо выждать подходящий момент и напасть на Россию, предварительно ослабив страну изнутри.

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    Отвечая на вопрос о том, как закончить конфликт в Донбассе, экс-командир нацбатальона "Азов" напомнил, что присоединение Крыма к России произошло в тот период, когда Украина была ослаблена. По его мнению, теперь Киев должен надавить на "болевые точки" Москвы и нанести удар.

    "Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить", — заявил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

    Билецкий также призвал ослаблять Россию "геополитически" и укреплять украинскую армию для того, чтобы потом напасть на соседнее государство.

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    Парламентарий отметил, что в решающий момент возможен лишь военный способ решения проблем.

    "Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров", — заключил Билецкий.

    Ранее лидер "Нацкорпуса" заявил, что "у нас хватит смелости самораспустить эту Раду".

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