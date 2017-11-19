Климкин озвучил список ожидаемой от США военной помощи

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. У Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению. Об этом во время визита в Канаду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим", — ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он подчеркнул, что речь идет не только о противотанковых вооружениях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне.

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировка. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла — не только о Джавеллинах, а обо всем", — рассказал министр о желательном содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее".

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Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

Напомним, Дональд Трамп призвал конгресс увеличить оборонный бюджет США.