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    Суд продлил домашний арест экс-мэру Славянска

    (обновлено: )4101
    Экс-мэру Славянска Нелли Штепе продлили домашний арест и ношение электронного браслета до 13 января и разрешил на 4 дня поехать в Киев для стационарного лечения.
    Экс-мэр Славянска Неля Штепа
    УНИАН

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Ленинский районный суд Харькова продлил домашний арест с ношением электронного браслета экс-мэру Славянска Нели Штепе и разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения, сообщил адвокат Нелли Штепы Александр Шадрин.

    "Суд продлил домашний арест и ношение электронного браслета до 13 января и разрешил на 4 дня поехать в Киев для стационарного лечения", — сказал Шадрин.

    Также суд решил продолжить рассмотрение дела Штепы, несмотря на замену председательствующего судьи.

    "Новый председательствующий судья Скляренко заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении, но двое других судей (членов коллегии, — ред.) проголосовали против. Суд не удовлетворил также наше ходатайство об отводе судей. После этого стало понятно, что настаивать на новом рассмотрении не имеет смысла. Решили продолжить слушание", — сказал Шадрин.

    Следующее заседание назначено на 19 декабря.

    Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.

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