Суд продлил домашний арест экс-мэру Славянска

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Ленинский районный суд Харькова продлил домашний арест с ношением электронного браслета экс-мэру Славянска Нели Штепе и разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения, сообщил адвокат Нелли Штепы Александр Шадрин.

"Суд продлил домашний арест и ношение электронного браслета до 13 января и разрешил на 4 дня поехать в Киев для стационарного лечения", — сказал Шадрин.

Также суд решил продолжить рассмотрение дела Штепы, несмотря на замену председательствующего судьи.

"Новый председательствующий судья Скляренко заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении, но двое других судей (членов коллегии, — ред.) проголосовали против. Суд не удовлетворил также наше ходатайство об отводе судей. После этого стало понятно, что настаивать на новом рассмотрении не имеет смысла. Решили продолжить слушание", — сказал Шадрин.

Следующее заседание назначено на 19 декабря.

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.