наверх
10.10.201715:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Штепа рассказала, от кого получала указания в 2014 году

    (обновлено: )14520
    По словам Нели Штепы, она получала указания от Сергея Пашинского, который в свою очередь говорил, что это от Александра Турчинова.
    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    УНИАН

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Бывшая мэр Славянска Неля Штепа сообщила, что свои действия во время захвата в 2014 году ополченцами госучреждений согласовывала с народным депутатом Сергеем Пашинским.

    Неля Штепа. Архивное фото
    УНИАН
    Экс-мэр Славянска Штепа о начале АТО, Гиркине, Яценюке и Турчинове

    Об этом Штепа рассказала в интервью изданию "Новости Донбасса".

    "Я говорила с Пашинский каждую минуту. У меня есть телефон, есть распечатка, что он мне звонил, ну, наверное раз 100 за эти три дня (когда захватывали госучреждения в городе — Ред.)…Во-первых, на первый день они (Пашинский — Ред.) хотели, чтобы я освободила заложников, которые были в здании милиции. Мы все сделали. Потом он начал говорить, что я должна ездить по городу и смотреть, сколько их человек и где они находятся (ополченцев – Ред.). Мы это делали. Пашинский мне звонил каждые 5 минут, каждые. И ночью, и вообще просто", — рассказала Штепа.

    По ее словам, звонил так же Валентин Наливайченко.

    "Звонил Пашинский, Наливайченко, но с самим Турчиновым я не говорила. Но Наливайченко и Пашинский мне постоянно говорили, что это указание Турчинова. ", — сказала она.

    Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое