Штепа рассказала, от кого получала указания в 2014 году

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Бывшая мэр Славянска Неля Штепа сообщила, что свои действия во время захвата в 2014 году ополченцами госучреждений согласовывала с народным депутатом Сергеем Пашинским.

Об этом Штепа рассказала в интервью изданию "Новости Донбасса".

"Я говорила с Пашинский каждую минуту. У меня есть телефон, есть распечатка, что он мне звонил, ну, наверное раз 100 за эти три дня (когда захватывали госучреждения в городе — Ред.)…Во-первых, на первый день они (Пашинский — Ред.) хотели, чтобы я освободила заложников, которые были в здании милиции. Мы все сделали. Потом он начал говорить, что я должна ездить по городу и смотреть, сколько их человек и где они находятся (ополченцев – Ред.). Мы это делали. Пашинский мне звонил каждые 5 минут, каждые. И ночью, и вообще просто", — рассказала Штепа.

По ее словам, звонил так же Валентин Наливайченко.

"Звонил Пашинский, Наливайченко, но с самим Турчиновым я не говорила. Но Наливайченко и Пашинский мне постоянно говорили, что это указание Турчинова. ", — сказала она.

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.