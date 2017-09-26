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    Общество

    У Штепы сломался электронный браслет и ее снова взяли под стражу

    (обновлено: )13202
    У экс-главы Славянска сломался электронный браслет, из-за этого ее снова взяли под стражу, сама Штепа заявила, что украсит браслет стразами, как только ей его вернут.
    Экс-мэр Славянска Неля Штепа
    РИА Новости Украина Анна Иванова

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Экс-глава Славянска Неля Штепа заявила, что ее электронный браслет сломался.

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    Браслет отправили на ремонт в Харьков, а Штепу снова взяли под стражу, сообщает ТСН.

    При этом бывшая градоначальница заявила, что уже купила стразы, чтобы украсить браслет, и сделает этот, как только ей вернут отремонтированный браслет.

    Напомним, экс-мэру Славянска Неле Штепе в четверг, 21 сентября, поздно вечером надели электронный браслет.

    Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.

     

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