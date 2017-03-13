Дело Штепы отправлено в суд высшей инстанции для определения подсудности

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Коминтерновский районный суд Харькова отправил дело экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, подозреваемой в сепаратизме, в суд высшей инстанции для определения подсудности.

Соответствующее решение было принято в понедельник по ходатайству защитников Штепы, сообщает УНИАН.

Во время заседания адвокат Дмитрий Марченко выразил убеждение, что дело Штепы было направлено в Коминтерновский райсуда Харькова с нарушением принципа территориальности, поскольку, как установлено в обвинительном акте, все преступления были совершены на территории Славянска.

Следовательно, по мнению защитника, слушать дело должен Славянский горрайонный суд. Представители прокуратуры подчеркнули, что 7 и 20 февраля второй адвокат Штепы Александр Тананаки обращался в Высший спецсуд Украины по этому вопросу, и суд подтверждал законность направления обвинительного акта в Коминтерновский райсуд Харькова.

Ввиду этого, прокуратура попросила отказать в удовлетворении ходатайства о направлении дела в суд высшей инстанции для определения подсудности.

Суд после совещания и изучения доказательств удовлетворил ходатайство защитников Штепы.

"Ходатайство удовлетворить, направить представление в Апелляционный суд Харьковской области для решения вопроса о направлении в коллегию Высшего специализированного суда Украины уголовного производства… по обвинению Штепы Нели Игоревны… для определения подсудности", — зачитала постановление председательствующий судья. В заседании был объявлен перерыв до 27 марта.

Смотрите также — Штепа: Яценюк и Турчинов виновны в развале Украины

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Штепа себя виновной не признает.