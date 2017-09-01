Экс-мэр Славянска Штепа заявила, что ее избили в СИЗО

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа заявила, что ее избили в СИЗО, и обратилась к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку по факту ее заявления.

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.

"Хочу сообщить вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском УИН (учреждение исполнения наказаний — ред.) 27. 24 июня 2017 года офицер меня избил, руководство, чтобы избежать конфликта сразу же перевело Щербакова в другое учреждение — 18 колонию", — говорится в заявлении Штепы к министру юстиции, которое опубликовал на своей странице в Facebook ее адвокат Александр Тананакин. Также адвокат разместил фотографию Штепы с синяком на руке.

Она заявила, что в СИЗО путем угроз заставляют заключенных подписывать "лживые сведения" и рассказала об условиях содержания в камере. "В камеру, в которую меня перевели за последние 10 дней — третья камера №419 — черные полы, черные стены от сырости и от того, что в камере содержится 14 человек. Все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши… В камере напротив находятся четыре заключенных с открытой формой туберкулеза", — говорится в заявлении.

По словам Штепы, за три года содержания в камере "никто не получил никаких медикаментов". "Прошу вас назначить служебную проверку по факту моего заявления", — добавила экс-мэр Славянска.