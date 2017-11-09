наверх
09.11.201717:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина увеличит военный контингент в Афганистане

    (обновлено: )701
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко пообещал, что число военных в Афганистане будет двузначным.
    Талибы захватили район в провинции Гильменд на юге Афганистана
    NOOR MOHAMMAD / AFP

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Украина намерена увеличит контингент военнослужащих в Афганистане, заявил в Брюсселе глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко.

    Он не уточнил, сколько человек будут отправлены в Афганистан, однако, по словам Пристайко, речь идет о двузначной цифре.

    "Это могут быть военные, в том числе, например, военные преподаватели, а не только тренеры, это могут быть полицейские тренеры, это могут быть силы безопасности, это может быть подготовка специалистов в воздушной сфере", — цитирует слова Пристайко LB.ua.

    "Есть много профессий, преимущественно в военной безопасности, без которых невозможно сейчас завершить операцию", — отметил глава украинской миссии при НАТО.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Эксперт-международник Андрей Бузаров
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Анджей Дуда
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
      "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
      Суд по делу сына Авакова
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова