Украина увеличит военный контингент в Афганистане

NOOR MOHAMMAD / AFP

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Украина намерена увеличит контингент военнослужащих в Афганистане, заявил в Брюсселе глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко.

Он не уточнил, сколько человек будут отправлены в Афганистан, однако, по словам Пристайко, речь идет о двузначной цифре.

"Это могут быть военные, в том числе, например, военные преподаватели, а не только тренеры, это могут быть полицейские тренеры, это могут быть силы безопасности, это может быть подготовка специалистов в воздушной сфере", — цитирует слова Пристайко LB.ua.

"Есть много профессий, преимущественно в военной безопасности, без которых невозможно сейчас завершить операцию", — отметил глава украинской миссии при НАТО.