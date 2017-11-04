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    Глава Пентагона едет в Европу по вопросам НАТО и борьбы с ИГ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (648)

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    Как отмечается, Джеймс Мэттис начнет свою работу со встречи с Северной группой - многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис 6-10 ноября посетит ряд европейских стран для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в формате НАТО и коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство", сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP
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    "Министр Мэттис начнет свою работу со встречи с Северной группой — многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия), трех стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Германии, Нидерландов, Польши и Великобритании 6-7 ноября", — говорится в сообщении.

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    Также отмечается, что после этого 8-9 ноября глава Пентагона будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО и на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с ИГ.

    "Эта поездка подчеркнет приверженность Соединенных Штатов альянсу НАТО и разгрому ИГ", — добавили в Пентагоне.

    Позднее, 10 ноября, Мэттис посетит Великобританию, где проведет встречу с главой минобороны Гэвином Уильямсоном.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп совершит двухдневный визит в Китай

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