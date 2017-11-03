Смена приоритетов НАТО и новые угрозы Киеву

Александр Хроленко, военный обозреватель

Киев совершенно не заинтересован в дружбе НАТО и России против КНДР, однако без взаимодействия с российскими и китайскими партнерами проблему северокорейской ядерной угрозы Западу не решить. От Владивостока до Пхеньяна – всего 700 километров. В ситуации близкого соседства и многолетнего диалога с грозным лидером КНДР Москва снова выдвигается на мировую авансцену и повышает статус, а Киев теряется на задворках геополитики.

А ведь президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и ряд других политиков настолько вжились в роль защитников Запада от агрессивной России, что рассчитывали в ближайшие годы зарабатывать этой мистификацией на безбедную жизнь, поддерживая попутно и государственный бюджет Украины. Если из откорректированной Пентагоном и НАТО "оси зла" исчезнет Москва, в Киеве у многих земля уйдет из-под ног.

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Очевидно, терзания украинцев преждевременны. Россия не отдаст Северную Корею геополитическим противникам, потому что это буферная зона и общая с дружественным народом история. Китай потерял в Корейской войне середины прошлого века около 1 млн. военнослужащих не для того, чтобы сегодня приветствовать американские войска у своих границ.

Москва и Пекин просто не позволят Вашингтону и его союзникам господствовать на Корейском полуострове.

И все же горькое разочарование Петра Порошенко и его сподвижников неизбежно и закономерно.

Война антинародная

Выбирая между Украиной и Россией, по существу, выбора Запад не имеет. Чтобы осознать это, достаточно посмотреть на карту мира, наглядно отражающую территории и потенциалы разных стран. Включая военные. Это непоколебимая реальность, часть Космоса, математическая функция.

Киев пытается доказать согражданам и мировому сообществу, что Россия – главный враг человечества, а недавние террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, массовые беспорядки – операция российских спецслужб по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Это дезинформация и самообман.

Давно известно, что все революции приводят к дестабилизации, гражданской войне, массовой гибели граждан и территориальным потерям. Майдан – не исключение (как и российская революция 1917 года). Полагаю, его лидеры знали, на что шли и чем пренебрегали. И сегодня украинское руководство ждет, что американский морской пехотинец в рамках расширения НАТО на восток вступит в войну на их стороне и "наваляет России" на все неудачи украинской армии. Перспективы чудовищны, но под давлением официальной пропаганды и экономических трудностей за год изъявили желание заключить контракт для прохождения службы в ВСУ около 30 тысяч украинцев. Они выбрали не профессию, а войну (возможность убивать или быть убитым), ведь сто процентов контрактников – около 90 тысяч человек – действуют в так называемой зоне АТО. Продолжение конфликта в Донбассе ежегодно генерирует десятки тысяч потенциальных убийц и создает почву для террористических актов, диверсий и массовых беспорядков (не говоря уже о "рюкзаках Авакова" и прочих бонусах революции).

Следовательно, в перспективе могут быть новые потери, по предварительным подсчетам – до 12 тысяч военнослужащих за первые десять дней возможной войсковой операции.

Новая большая воюющая армия – гарантия умножения проблем для слабой экономики, нестабильного государства и разделенного общества. Неужели украинская власть все еще надеется на волшебную помощь Запада, новый "план Маршалла"?

Революция в опасности

По признанию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, госдеп потратил на организацию украинской революции 5 миллиардов долларов. И, вероятно, в Киеве прогнозировали "продолжение банкета". Однако непредсказуемые результаты 2014 года поразили даже американцев. На пороге украинской гражданской войны мир остановился в полушаге от глобального конфликта. Надолго ли?

Западные политики прагматичны, циничны, но не безумны. Они не могли не заметить деструктивной агрессии майдана, лидеры которого изначально ориентировались исключительно на силовые сценарии достижения целей. В воздухе витали революционные идеи вооружения "каждого украинца", то есть десятков миллионов людей. Украина, по сути, стала базовым полигоном европейского экстремизма. Сон разума породил чудовищ, которые не исчезнут сами собой.

Именно поэтому так долго и мучительно колеблются США и НАТО, предоставлять ли Киеву вооружения. Их тревожит, прежде всего, неуправляемая украинская стихия (агрессия), то есть высокая вероятность опрокидывания вооруженного конфликта внутрь Западной Европы. И лишь затем – реакция России, которая три года проявляет завидную выдержку в отношении буйного соседа.

Урегулирование конфликта в Донбассе обсуждается на встречах Минской контактной группы, и за три года принято три документа по его деэскалации. Жители Донецкой и Луганской областей по-прежнему не признают новую власть Украины, и отстаивают самоопределение, "народные республики". Киев их не признает, но симптоматично, что в ООН украинскую позицию по Крыму сегодня разделяют менее 70 государств, хотя в марте 2014 года Киев поддерживали 190 стран.

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