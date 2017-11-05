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    Снова протест. Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (191)

    (обновлено: )19010
    Как заявил директор учреждения Руслан Забилый, "сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея "Тюрьма на Лонцкого".
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, находясь с официальным визитом во Львове, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Об этом заявил директор учреждения Руслан Забилый.

    "Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других. Он развернулся с порога и ушел! Для него важнее оказалась организация политического шоу, как память о тех, кто жизнью заплатил за свободу", — написал Забилый на своей странице в Facebook.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

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