Снова протест. Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, находясь с официальным визитом во Львове, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Об этом заявил директор учреждения Руслан Забилый.

"Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других. Он развернулся с порога и ушел! Для него важнее оказалась организация политического шоу, как память о тех, кто жизнью заплатил за свободу", — написал Забилый на своей странице в Facebook.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.