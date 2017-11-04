В Польше предложили продавать иностранцам гражданство

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Польше предлагают продавать иностранцам гражданство, заявил депутат партии "Право и справедливость" Станислав Пьєнта, передает польское издание Prostir.

Политик предлагает ввести новую временную форму польского гражданства, которое можно было бы получить за соответствующую сумму.

Как пример Пьента привел Венгрию, где с 2012 года "продают" гражданство.

Политик отметил, что прежде всего, речь идет об иностранных инвесторах, которые готовы вкладывать в польскую экономику большие средства.

"Если окажется, что это достойные доверия люди, то они смогут получить такое временное гражданство", — пояснил Пьента и уточнил, что выяснять это будут польские спецслужбы.

Вероятную сумму, которую придется выложить за гражданство, депутат не озвучил.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.