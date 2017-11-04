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    В мире

    В Польше предложили продавать иностранцам гражданство

    (обновлено: )7010
    Политик предлагает ввести новую временную форму польского гражданства, которое можно было бы получить за соответствующую сумму. Как пример он привел Венгрию, где с 2012 года "продают" гражданство.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Польше предлагают продавать иностранцам гражданство, заявил депутат партии "Право и справедливость" Станислав Пьєнта, передает польское издание Prostir.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Политик предлагает ввести новую временную форму польского гражданства, которое можно было бы получить за соответствующую сумму.

    Как пример Пьента привел Венгрию, где с 2012 года "продают" гражданство.

    Политик отметил, что прежде всего, речь идет об иностранных инвесторах, которые готовы вкладывать в польскую экономику большие средства.

    "Если окажется, что это достойные доверия люди, то они смогут получить такое временное гражданство", — пояснил Пьента и уточнил, что выяснять это будут польские спецслужбы.

    Вероятную сумму, которую придется выложить за гражданство, депутат не озвучил.

    Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

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