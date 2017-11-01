Прокуратура просит арестовать сына главы МВД

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сторона обвинения попросила суд избрать меру пресечения для Александра Авакова в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Также прокурор просит суд обязать подозреваемого сообщать о своем местонахождении, изменении места работы и воздержаться от общения с должностными лицами. Также Авакова хотят обязать носить электронный браслет.

Прокурор во время заседания суда отметил, что экспертиза установила, что стоимость одного рюкзака составляла 555 гривен, тогда как по итогам тендерной процедуры их было закуплено почти по 3 тысячи грн. за штуку.

В то же время адвокаты просят признать незаконным задержание Александра Авакова.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.