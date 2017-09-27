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    Политика

    На границе Крыма и Украины построят дополнительные укрепления

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (181)

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    По информации крымского пограничного управления ФСБ, обустройство границы связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов.
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Крым построит инженерные заграждения на границе с Украиной протяженностью 50 километров, работа будет завершена весной 2018 года, сообщили РИА Новости в крымском пограничном управлении ФСБ.

    День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День государственного герба и флага в Крыму

    "Работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется по плану, строительство 50-километрового участка инженерных заграждений на севере Крыма – ее очередной этап", — заявили в управлении.

    Обустройство государственной границы, как отметили пограничники, связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов. Работа по обустройству границы инженерными заграждениями будет завершена весной 2018 года, сказали пограничники.

    Конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километров объявлен пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по Крыму, отмечается на сайте госзакупок. Высота инженерного заграждения над землей составит 2,1 метра, заглубление в грунт — 0,3 метра. Инженерное заграждение может быть как физическим препятствием, так и элементом конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия, отмечается в материалах.

    На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". С украинской территории — "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Последние два расположены примерно в 10 км друг от друга по прямой и в 20 км по трассе. Оба пункта находятся на разных автомагистралях. По данным Госпогранслужбы Украины, только за август границу Украины и Крыма пересекло в обоих направлениях более 350 тысяч человек.

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