На границе Крыма и Украины построят дополнительные укрепления

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Крым построит инженерные заграждения на границе с Украиной протяженностью 50 километров, работа будет завершена весной 2018 года, сообщили РИА Новости в крымском пограничном управлении ФСБ.

"Работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется по плану, строительство 50-километрового участка инженерных заграждений на севере Крыма – ее очередной этап", — заявили в управлении.

Обустройство государственной границы, как отметили пограничники, связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов. Работа по обустройству границы инженерными заграждениями будет завершена весной 2018 года, сказали пограничники.

Конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километров объявлен пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по Крыму, отмечается на сайте госзакупок. Высота инженерного заграждения над землей составит 2,1 метра, заглубление в грунт — 0,3 метра. Инженерное заграждение может быть как физическим препятствием, так и элементом конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия, отмечается в материалах.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". С украинской территории — "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак". Последние два расположены примерно в 10 км друг от друга по прямой и в 20 км по трассе. Оба пункта находятся на разных автомагистралях. По данным Госпогранслужбы Украины, только за август границу Украины и Крыма пересекло в обоих направлениях более 350 тысяч человек.