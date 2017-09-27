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    В Крыму реконструируют два пункта пропуска на границе с Украиной

    (обновлено: )20310
    В пунктах пропуска Армянск и Джанкой проводится реконструкция, направленная "на создание благоприятных условий для лиц, пересекающих российско-украинскую границу", , сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
    Ситуация на пропускном пункте Армянск
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. На двух крымских пунктах пропуска на границе с Украиной проводится реконструкция, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

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    RT на русском
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    "В настоящее время в пунктах пропуска Армянск и Джанкой проводится реконструкция, направленная на создание благоприятных условий для лиц, пересекающих российско-украинскую границу, а также сокращение времени ожидания в очереди и процедуры прохождения государственного контроля", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что пункты пропуска работают в штатном режиме.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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