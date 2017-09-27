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    Общество

    Украинцы едут в Крым, несмотря на завершение пляжного сезона

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (180)

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    По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают границу, превышает тысячу авто.
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Украинцы продолжают ехать в Крым, несмотря на завершение активной фазы курортного сезона, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov
    Арка Крымского моста днем и на закате

    Ранее крымские власти заявили, что пик курортного сезона на полуострове прошел успешно, без серьезных происшествий. Сейчас в Крыму наступил бархатный сезон, все крупные отели имеют хорошую загрузку.

    "Несмотря на завершение курортного сезона в сутки через пункты пропуска, находящиеся на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают государственную границу, превышает тысячу авто. В выходные дни эта статистика составляет 11-12 тысяч человек и свыше полутора тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

    Как сообщает ведомство, пешеходов круглосуточно оформляют на границе в специально оборудованных модулях, автомобилистов — на девяти автомобильных полосах в Армянске и Джанкое.

    Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило, что на двух крымских пунктах пропуска на границе с Украиной проводится реконструкция.

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