Министр: госслужащим выделили 20 млн евро на надбавки из транша ЕС

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Техническая помощь от Европейского Союза в размере 20 млн евро будет использована для повышения зарплат государственным чиновникам в рамках реформы государственного управления.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью ZN.ua.

"Из этих денег (первая часть транша в размере 10 млн евро — Ред) мы смогли, во-первых, сделать дополнительные надбавки, предложить более конкурентные зарплаты новым госслужащим. Во-вторых, эти деньги будут использованы на модернизацию информационной инфраструктуры пилотных министерств. Люди, которые придут по результатам конкурса, будут обеспечены всем необходимым на рабочем месте. Мы также создали электронные кабинеты для новых госслужащих. По сути, вся их работа будет в онлайн-режиме, что тоже очень важно", — рассказал Саенко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко приветствует повышение зарплат прокурорам и заявил, что свою заработную плату в размере 94 тыс гривен "отрабатывает".