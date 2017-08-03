наверх
03.08.201712:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Таких не берут в космонавты. Жесткий отбор на госслужбу

    (обновлено: )33910
    До часа "Ч", когда украинские чиновники, занимающие высшие государственные посты, должны продемонстрировать безукоризненное знание французского или английского языка, чтобы соответствовать занимаемой должности, осталось меньше года.
    Рукопожатие
    REUTERS Suzanne Plunkett

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В мае 2018 года в силу вступят нормы закона о госслужбе, гласящие, что чиновники высшей категории обязаны владеть одним из официальных языков Совета Европы — английским или французским.

    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Англоязычный чиновник - кому это нужно?

    Типичные же требования к претендентам на должности государственной службы категории "А" — высшее образование на уровне магистра (либо приравненного к нему специалиста), общий стаж работы не менее семи лет, из них на должностях категории "А" и "Б" — не менее трех лет. Необходимыми условиями является также знание законодательства (для претендентов на должности в аппаратах судов и глав местных государственных администраций). К возможным кандидатам на государственные посты выдвигается ряд требований, таких как умение принимать эффективные решения, вести деловые переговоры, а также наличие лидерских качеств.

    К категории "А" относится высший корпус госслужбы, так называемые "первые" руководители, категория "Б" — это заместители руководителей госорганов, руководители структурных подразделений, территориальных органов. Категория "В" – это все остальные должности на государственной службе. Государственному работнику любой категории необходимо соблюдать политическую беспристрастность — запрещено занимать должности в руководящих органах политической партии, а также любое использование своего служебного положения в политических целях.

    Конкурс

    На любую государственную службу можно попасть только через горнило конкурса. Сама процедура экзамена мало чем отличается от обычного экзамена в школе или в вузе. Разве что количеством билетов и вопросов в них, а также специфической тематикой. В каждый билет включают пять вопросов. В частности, по одному вопросу на проверку знаний Конституции Украины, Закона о госслужбе, Закона о коррупции Кроме того, в билет включают два вопроса по проверке знаний законодательства, учитывая специфику госоргана.

    Читайте также: Украинские чиновники в иноСМИ: зона войны и недоразумений

    Экзамен сдают на государственном языке и на подготовку ответа на билет отводят не более часа. Ответ на каждый из отдельных вопросов оценивают по пятибалльной системе.

    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Потопчемся по языковому вопросу? Цена "кейса" Дроздова

    Но главным требованием к кандидатам на госслужбу является даже не профессионализм, а свободное владение государственным языком. Лицо, желающее принять участие в конкурсе на госслужбу, должно подать свидетельство аттестации относительно свободного владения государственным языком, вот только аттестация эта для кандидата  платная. Согласно постановлению правительства от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским языком могут выдаваться высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку в сфере публичного управления и администрирования.  Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части и устной (деловая беседа по заданному сценарию и уведомление-презентация на определенную тему). Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или специальностью филология.

    Вывернуть карманы

    Все госслужащие Украины, в том числе и самых нижних рангов, – должны  подавать электронные декларации. В открытом доступе, в Интернете, они обязаны написать о своем имуществе. Перечень того, что нужно декларировать, существенно расширен. Чиновникам придется вписывать в том числе и дорогие покупки, элитные часы, шубы. И, что самое важное за ложь в декларации введена  уголовная ответственность –  до двух лет тюрьмы. Госслужащий ездит на дорогой машине, живет в роскошном доме, владеет несколькими квартирами – но этого нет в декларации – это уже повод для открытия уголовного производства. Проверкой  занимается Нацагенство по предотвращению коррупции. А помочь ему в этом может любой украинец. В Нацагентсве даже призывают: видите, что чиновник в вашем городе или селе живет явно не по средствам – фотографируйте и отсылайте нам. И практически в каждом городе есть люди, которые с радостью на это откликаются. 

    Читайте также: Я тебе язык сломаю! О языковых войнах в соцсетях

    Психически вменяем

    Кроме всего перечисленного, кандидат на руководящую должность, а также на должность заместителя председателей главных органов  исполнительного аппарата и глав госадминистраций должны иметь медицинский документ о состоянии здоровья кандидата. Врачебный осмотр людей, проходящих проверку для устройства на руководящие должности проводится  перед поступлением на работу  для определения их профпригодности по состоянию здоровья и является обязательной процедурой. Для получения медсправки необходимо пройти терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, нарколога, отоларинголога, окулиста, и гинеколога, если претендент женщина. И стоит такая справка от 250 до 700 гривен. 

    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Украинское фото
    Закон о госязыке. Сначала пусть Аваков заговорит на украинском - Добродомов

    Оплата

    Все эти требования к государевым людям и жесткий отбор, которому уступает даже набор в отряд космонавтов стоит не так дорого. С 1 января 2017 года  минимальный размер должностного оклада госслужащего составляет 2000 грн. На данный момент количество госслужащих в нашей стране составляет 330 тысяч человек. Однако не всем им выплачивается высокий оклад — около 40% украинской армии чиновников получают минимальный оклад. Что касается заработков высших должностных лиц, то зарплата премьера равняется двадцати минимальным окладам, а министры получают на 8%  меньше.  Прибавляется доплаты за ранг, выслугу и другие достижения. Выплачиваются премии за итоги работы, тринадцатые зарплаты тоже никто не отменял. Таким образом,  в 2017 году, максимум зарплаты не могут быть выше, чем 15 минимальных окладов, то есть 18300 гривен. Но в принципе, как показывает практика, взятки в чиновничьей когорте все еще в ходу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Польши. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    Украина: жара наступает
    Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы