Таких не берут в космонавты. Жесткий отбор на госслужбу

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В мае 2018 года в силу вступят нормы закона о госслужбе, гласящие, что чиновники высшей категории обязаны владеть одним из официальных языков Совета Европы — английским или французским.

Типичные же требования к претендентам на должности государственной службы категории "А" — высшее образование на уровне магистра (либо приравненного к нему специалиста), общий стаж работы не менее семи лет, из них на должностях категории "А" и "Б" — не менее трех лет. Необходимыми условиями является также знание законодательства (для претендентов на должности в аппаратах судов и глав местных государственных администраций). К возможным кандидатам на государственные посты выдвигается ряд требований, таких как умение принимать эффективные решения, вести деловые переговоры, а также наличие лидерских качеств.

К категории "А" относится высший корпус госслужбы, так называемые "первые" руководители, категория "Б" — это заместители руководителей госорганов, руководители структурных подразделений, территориальных органов. Категория "В" – это все остальные должности на государственной службе. Государственному работнику любой категории необходимо соблюдать политическую беспристрастность — запрещено занимать должности в руководящих органах политической партии, а также любое использование своего служебного положения в политических целях.

Конкурс

На любую государственную службу можно попасть только через горнило конкурса. Сама процедура экзамена мало чем отличается от обычного экзамена в школе или в вузе. Разве что количеством билетов и вопросов в них, а также специфической тематикой. В каждый билет включают пять вопросов. В частности, по одному вопросу на проверку знаний Конституции Украины, Закона о госслужбе, Закона о коррупции Кроме того, в билет включают два вопроса по проверке знаний законодательства, учитывая специфику госоргана.

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Экзамен сдают на государственном языке и на подготовку ответа на билет отводят не более часа. Ответ на каждый из отдельных вопросов оценивают по пятибалльной системе.

Но главным требованием к кандидатам на госслужбу является даже не профессионализм, а свободное владение государственным языком. Лицо, желающее принять участие в конкурсе на госслужбу, должно подать свидетельство аттестации относительно свободного владения государственным языком, вот только аттестация эта для кандидата платная. Согласно постановлению правительства от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским языком могут выдаваться высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку в сфере публичного управления и администрирования. Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части и устной (деловая беседа по заданному сценарию и уведомление-презентация на определенную тему). Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или специальностью филология.

Вывернуть карманы

Все госслужащие Украины, в том числе и самых нижних рангов, – должны подавать электронные декларации. В открытом доступе, в Интернете, они обязаны написать о своем имуществе. Перечень того, что нужно декларировать, существенно расширен. Чиновникам придется вписывать в том числе и дорогие покупки, элитные часы, шубы. И, что самое важное за ложь в декларации введена уголовная ответственность – до двух лет тюрьмы. Госслужащий ездит на дорогой машине, живет в роскошном доме, владеет несколькими квартирами – но этого нет в декларации – это уже повод для открытия уголовного производства. Проверкой занимается Нацагенство по предотвращению коррупции. А помочь ему в этом может любой украинец. В Нацагентсве даже призывают: видите, что чиновник в вашем городе или селе живет явно не по средствам – фотографируйте и отсылайте нам. И практически в каждом городе есть люди, которые с радостью на это откликаются.

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Психически вменяем

Кроме всего перечисленного, кандидат на руководящую должность, а также на должность заместителя председателей главных органов исполнительного аппарата и глав госадминистраций должны иметь медицинский документ о состоянии здоровья кандидата. Врачебный осмотр людей, проходящих проверку для устройства на руководящие должности проводится перед поступлением на работу для определения их профпригодности по состоянию здоровья и является обязательной процедурой. Для получения медсправки необходимо пройти терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, нарколога, отоларинголога, окулиста, и гинеколога, если претендент женщина. И стоит такая справка от 250 до 700 гривен.

Оплата

Все эти требования к государевым людям и жесткий отбор, которому уступает даже набор в отряд космонавтов стоит не так дорого. С 1 января 2017 года минимальный размер должностного оклада госслужащего составляет 2000 грн. На данный момент количество госслужащих в нашей стране составляет 330 тысяч человек. Однако не всем им выплачивается высокий оклад — около 40% украинской армии чиновников получают минимальный оклад. Что касается заработков высших должностных лиц, то зарплата премьера равняется двадцати минимальным окладам, а министры получают на 8% меньше. Прибавляется доплаты за ранг, выслугу и другие достижения. Выплачиваются премии за итоги работы, тринадцатые зарплаты тоже никто не отменял. Таким образом, в 2017 году, максимум зарплаты не могут быть выше, чем 15 минимальных окладов, то есть 18300 гривен. Но в принципе, как показывает практика, взятки в чиновничьей когорте все еще в ходу.