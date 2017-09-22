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    Гройсман поручил рассмотреть возможность ограничения полетов

    (обновлено: )36321
    Как пояснили в Кабмине, вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поднят из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО в Донбассе.
    Самолеты авиакомпании МАУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры рассмотреть ситуацию с возможным ограничением полетов воздушных судов на востоке страны из-за обеспокоенности Европейского агентства авиабезопасности, сообщила пресс-служба Кабмина.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее, по информации компании "Нью Системс АМ", которая управляет аэропортом "Харьков", в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины. В нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

    "Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями ряда других министерств, Госавиаслужбой и СБУ (Службой безопасности) безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

    Как поясняет пресс-служба, вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поднят Европейским агентством авиационной безопасности из-за близости указанных аэропортов к зоне военной операции в Донбассе.

    Согласно поручению премьера, Мининфраструктуры совместно с другими министерствами и ведомствами нужно выработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие пояснения EASA с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.

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