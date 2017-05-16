наверх
16.05.201705:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Турецкие самолеты 141 раз нарушили воздушное пространство Греции - СМИ

    (обновлено: )2
    По данным греческих СМИ, в нарушении воздушного пространства Греции участвовали пять самолетов CN-235, 19 вертолетов и 20 самолетов F-16, из которых 14 были с оружием.
    Флаг Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. В понедельник, 15 мая, 44 турецких военных самолета 141 раз нарушили воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-всточной части Эгейского моря, произошло девять виртуальных боев между греческими и турецкими самолетами, сообщает издание "Нафтемпорики".

    Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога. Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.

    Инцидент с кораблями ВМС США и иранскими катерами в Персидском заливе. Видео
    Канал ABC News на Youtube
    Опасное сближение иранских катеров с кораблями США в Персидском заливе

    В нарушении воздушного пространства Греции участвовали пять самолетов CN-235, 19 вертолетов и 20 самолетов F-16, из которых 14 были с оружием, пишет издание.

    Помимо этого два ракетных катера турецких ВМС вторглись в территориальные воды Греции и приблизились к острову Агатониси. Катеры участвовали в учениях "Дениз курду" ("Морской волк"), они покинули греческие воды после приближения греческих кораблей.

    Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением в связи с нарушением греческих территориальных вод турецкими кораблями.

    "Сегодняшний инцидент с нарушением греческих территориальных вод кораблями ВМС Турции в районе Агатониси является грубым нарушением международного права. Очевидно, что в Турции есть силы, которые не хотят понимания и добрососедских отношений между двумя странами", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

    Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога.

    Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Вадим Рабинович о Евровидении. Видео
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Последствия обстрела Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко