Суд продлил арест Ефремову

КИЕВ, 22 с ен — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 20 ноября 2017 года.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", — заявил председательствующий судья Александр Пелых, сообщает "Радио Свобода".

Судья добавил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.