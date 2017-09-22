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    Политика

    Суд продлил арест Ефремову

    (обновлено: )35
    Как заявил председательствующий судья Александр Пелых, суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 с ен — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 20 ноября 2017 года.

    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца

     "Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", — заявил председательствующий судья Александр Пелых, сообщает "Радио Свобода".

    Судья добавил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога. 

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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