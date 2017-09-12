Черновецкий прокомментировал ситуацию со своим розыском

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Экс-мэр столицы Леонид Черновецкий рассказал, что думает о том, что его объявили в розыск, пишет издание "Сегодня"

"Мне, как юристу, непонятно, почему меня объявляют в розыск в стране, где я не проживаю! В Украине меня нет уже почти шесть лет. Прежде чем объявлять меня в Украине в розыск, СБУ должна была поинтересоваться у прокуратуры и моих адвокатов, где я нахожусь. Я не доставлю Луценко (генеральному прокурору. — Ред.) удовольствия увидеть меня в наручниках по сфальсифицированному против меня делу. Кстати, подозрение мне до сих пор не предъявлено. В качестве подозрения использовали пост в Facebook", — отметил он.

Напомним, правоохранители объявили в розыск бывшего мэра Черновецкого, подозреваемого в махинациях с землей. Правоохранители оценили убытки городскому бюджету в 9,6 миллиона долларов. Экс-мэр заявил, что считает дело против него местью генпрокурора Юрия Луценко за его критику на должности главы МВД в 2008 году.