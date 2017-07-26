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    Общество

    Черновецкий заверил, что от следственных органов не прячется

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    По словам Черновецкого, он не проживает в Украине 6 лет, вместе с тем, в Генеральной прокуратуре Украины находятся данные о его месте проживания, в том числе и адрес.
    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что не скрывается от следственных органов. 

    "Я никогда не прятался от следственных органов, тем более, что являюсь "Почетным прокурором Украины" и очень дорожу этой государственной наградой, а также своей многолетней добросовестной службой в органах прокуратуры Украины", — написал экс-мэр Киева на своей странице в Facebook.

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    По словам Черновецкого, он не проживает в Украине 6 лет, вместе с тем, в Генеральной прокуратуре Украины находятся данные о его месте проживания, в том числе и адрес.

    "Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют! Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск — очередное грубейшее нарушение украинского законодательства", — добавил он.

    Напомним, Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.

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