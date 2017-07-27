Депутат: Черновецкого Украине никто не выдаст

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Генеральная прокуратура Украины намерена объявить экс-мэра Киева Леонида Черновецкого в международный розыск по линии Интерпола.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи ГПУ получили разрешение суда на задержание Черновецкого.

Экс-мэра подозревают в злоупотреблении властью. В частности, в незаконном строительстве вертолетной площадки на Парковой аллее. Как сообщает Генпрокуратура, нанесен ущерб территориальной громаде и городу Киеву на сумму свыше 250 миллионов гривен.

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Ранее Черновецкий прокомментировал расследование ГПУ в свой адрес так: "Луценко — негодяй и пьяница".

На сегодня следователи ждут официального подтверждения о стране, где проживает экс-мэр. По разным данным, это Израиль или Грузия.

Перспективы дела Черновецкого проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады Наталья Новак.

УНИАН Народный депутат Наталья Новак. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, які перспективи притягнення Леоніда Черновецького до кримінальної відповідальності?

— Знаєте, хотілося б, щоби були перспективи, оскільки ця людина нанесла дуже великі збитки територіальній громаді міста Києва. Дійсно, там було зловживання владою, розбазарювання київських земель, київського майна на мільярди гривень. Однак, як ми бачимо, ніякої відповідальності Черновецький і його молода команда не понесли. Тому було б непогано. Але перспективи, я вважаю, що практично немає. Тому що навіть коли прийнято рішення оголосити його в розшук, притягти до суду, кримінальної відповідальності, а Грузія сказала, що не видасть. Він є великим інвестором в грузинську економіку. І крім того, ми знаємо, що ця людина користувалася грошима стосовно того, щоби домовлятися і за себе, і за членів своєї сім'ї. Його Грузія не видасть. Ізраїль також, ми знаємо, не видає своїх громадян. Але тут питання постає також в тому, адже Черновецький є також і громадянином України. Його ніхто не позбавляв українського громадянства. І от в зв'язку з тим, що сьогодні йдуть розмови про позбавлення Саакашвілі українського громадянства, про позбавлення Артеменка українського громадянства і позбавлення його депутатського мандату, то чи є тут однакові підходи взагалі до всіх громадян України, і тих, хто законно чи не законно набував громадянство України.

Дійсно Черновецький винуватий в тому, що побудували цей вертолітний майданчик?

— Річ в тому, що я на той час була депутатом Київської міської ради, членом фракції "УДАР", ми виступали проти взагалі подібних дій. Тому що це є злочин, це є охоронювана зона Києво-Печерської Лаври і Софійського заповідника. Це є зелені насадження, пейзаж Київських гір. І там неможливо було взагалі нічого будувати. А ці землі були навіть віддані не просто так, в порушення будь-якого законодавства, а навіть громада нічого не отримала за це. Тому що є такий обхід, як землі транспортної інфраструктури. Якщо ви виділяєте землі під транспортну інфраструктуру, їх можна виділяти поза конкурсом, і практично вони взяли в оренду безкоштовно. Не було ніякого аукціону навіть ні на право оренди, ні на продаж цих земель. Тому, звичайно, було порушено законодавство, виділили як землі транспортної інфраструктури, але який транспорт? Вертолітний майданчик? А взагалі-то був побудований типовий бізнес-центр, на даху якого просто розміщувався вертолітний майданчик, яким ніхто не користується. Але наразі бачимо зараз діє бізнес-центр, там стоїть купа машин, і найкраща алея — Паркова — використовується… Скажімо так, Київ втратив частину того пейзажу, який був дійсно на цій алеї.

Але ж нинішня влада абсолютно не проти використовувати цей бізнес-центр. Чомусь зараз не кажуть, що будову треба демонтувати?

— Наскільки мені відомо, неодноразово порушувалися справи, і начебто навіть відбувалися суди, які з великим успіхом були програні. І попри те, що там немає підстав, щоби ці суди були виграні, але в нас чомусь право власності окремого бізнесу, який шляхом підкупу або зловживань владою, отримав певні земельні ділянки, ставляться вище, ніж інтереси громади. І тепер навіть деякі представники громади кажуть: так що ж, вже ж побудували, а тепер же гроші витрачені, тепер знести неможливо. Але поки ми не знесемо два-три-п'ять об'єктів, незаконно побудованих, ми не будемо мати дію закону в нашій країні. Тому що так відбувається, я почну будувати, потім воно стане моє, а Конституція захищає право власності, але закон захищає також і право людей на чисте довкілля, право на землю, право на природу, і природні заповідники. Тому тут інтерес однієї людини, одного власника, іде в протиріччя з інтересом територіальної громади міста Києва, інколи — всього українського народу.

А вертолітний майданчик — це найбільш серйозне звинувачення проти екс-мера? Чи є інші звинувачення, про які ми не чули?

— Ви знаєте, це тільки одна невеличка дрібничка. Тому що таких земель, як землі під вертолітним майданчиком, були роздані десятки, тисячі гектарів. Це і в Національному Голосіївському парку, це вздовж річки Дніпро, де були роздані землі прибережних захисних смуг, що суворо заборонено законом. Це в інших паркових зонах. Або навіть у дворах людей, де відбувалися ущільнення, які також не відповідали законодавству. При чому, ці всі землі віддавалися безкоштовно, тобто територіальна громада жодної копійки не отримувала за ці землі. Але якщо отримувала, то зовсім не ту вартість, яка існувала на той час. Це і приватизація майна. Ми пам'ятаємо, як керівник управління майна вивіз всі документи, і потім ці документи про приватизацію кудись зникли, і були начебто вкрадені разом з джипом. І він, до речі, досі перебуває в розшуку.

Чому ми тоді не чуємо про всі ці справи?

— Розумієте, тому що якщо порушувати всі ці справи, там вже по багатьох із них наступили певні наслідки юридичні. Тобто люди щось побудували, зареєстрували право власності, і згідно з законом, дуже важко відмотувати це назад. Це треба було робити одразу, як Черновецький перестав бути мером. Але тоді не було політичної волі, була змова владних еліт. І звичайно, тепер що ми маємо? Ми маємо не те, що термін позовної давності, він фактично скоро спливає. І ще буде важче когось притягти до кримінальної відповідальності. Оце наші еліти, домовленість еліт, зростання еліт, олігархічних кланів, воно призводить до того, що ніколи ніхто досі за економічні злочини не відповів. Хоча в нас зараз є Бойко з його вишками, у нас є багато інших вже злочинів.

Фігурантами справ зараз є Леонід Черновецький і Олесь Довгий. А чи хтось з оточення екс-мера ще фігурує у кримінальних справах?

— Якось про Баса нічого не йдеться, який втік в Росію, він розікрав багато грошей із бюджету міста Києва, але чомусь наразі йдеться тільки про основних фігурантів. Але, безумовно, основними все ж таки це були Черновецький, Довгий. Ще можна сказати про Супруненка, але він був "сірим генералом", тому що посади він не займав. Зараз дуже вигідно когось призначати просто радниками, або взагалі людина ніхто, а сидить на прийомі коштів, ні за що не відповідає. Але насправді є тіньовим кардиналом, сірим кардиналом.

Щодо братів Супруненків. Вони були в родинних зв'язках з Черновецьким. Їх шукає Інтерпол?

— Знаю, що молодший Супруненко, його наразі в Україні немає, і там начебто була порушена кримінальна справа. Він навіть був в розшуку. А старший Супруненко, брат за брата не відповідає, він не був при владі, наразі він зараз депутат ВР, мажоритарник, тому по ньому кримінальних справ, які стосуються Києва, немає.

Поддерживаете ли вы намерение ГПУ привлечь к уголовной ответственности Леонида Черновецкого? На это вопрос в эфире "ГС" ответили слушатели радиостанции.

Дмитрий, Киев: Безусловно, поддерживаю. Потому что Леонид Михайлович украл очень много земель. На очень много объектов коммунальной собственности наложил лапу и прочее. Но дело в том, что сегодняшняя власть наступает на одни и те же грабли, как и любая предыдущая до этого — никто не сажает сегодняшних. Все сажают вчерашних. Особенно вчерашних, у которых уже нет сил. Давайте кинем народу кость, покажем, как ГПУ работает. Давайте возьмем налоговиков 100 штук, которые были пять лет назад при Януковиче при власти. Ничего, что их все отпустили на следующий день. Давайте возьмем Черновецкого. А его Грузия выдаст? Он вложил очень много инвестиций, он договорился с грузинской властью. А для чего мы это делаем? Это очередной популизм.

Владислав, Киев: Если бы были реальные поводы привлечь Черновецкого к уголовной ответственности, уже давно могли это сделать. А на самом деле, просто поражает тот цинизм, с которым нынешние депутаты ВР рассказывают о том, как разворовывались земли. Понимаете, никто сегодня не говорит о том, что стоит башня Куровского в центре Киева, и просто закрывает весь пейзаж города Киева, в том числе Печерскую лавру. Не говорят о том, что стоит бизнес-центр "Сенатор", который принадлежит непосредственно первому заму Кличка. Сегодня не говорят о многих других вещах. Например, о том же Жуковом острове, на котором находится куча недвижимости, принадлежащая Рябикину, нынешнему директору аэропорта "Борисполь". Но очень удобно сейчас Черновецкого поливать грязью, потому что он неугоден, и он не при власти на сегодняшний день.

Дмитрий, Киев: Я бы лучше посоветовал ГПУ просто включить когда-то YouTube и посмотреть, как проходит заседание комиссии нашего горсовета. Это какое-то сборище неграмотных людей, которые не дают перезаключить договор аренды, чтобы люди платили в местный бюджет, потому что они хотят три каштана возле здания посадить или тому подобные вещи, которые вообще не связаны с какими-то правовыми основаниями.

Ольга: Я хочу сказать словами Крылова: "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?".

Игорь, Киев: Ситуация с Черновецким и Саакашвили очень удивила на самом деле. Удивила чем? Понятное дело, что Михаил Саакашвили сейчас очень неугоден нашей власти, потому что он ставит палки в колеса и очень мешает делать свои дела, и показывает это все народу Украины. Соответственно, я считаю, что просто был Порошенко в Грузии, это были переговоры, как решить проблему Саакашвили. То есть как его выдать Грузии, убрать его с политической арены Украины. На самом деле, это была такая игра в наперстки. Больше ничего.

Напомним, народные депутаты Олег Куприенко, Павел Кишкар и Сергей Евтушок в эфире "ГС" прокомментировали, есть ли будущее у дел, которые открывают против нардепов правоохранители.

После снятия неприкосновенности с нескольких парламентариев по представлению ГПУ, следующим этапом Верховной Раде стоило бы проголосовать за снятие неприкосновенности со всех депутатов. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Дмитрий Разумков.