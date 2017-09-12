Экс-мэра Киева Черновецкого объявили в розыск

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, подозреваемого в махинациях с землей. Об этом сказано на сайте МВД Украины.

В разделе лиц, которые прячутся от органов власти, указано, что Черновецкий исчез 24 июля, его разыскивает СБ Украины на основании решения суда.

Суд в Украине в июле дал согласие на задержание и доставку Черновецкого на судебное заседание для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего мэра в махинациях с землей. Черновецкий с семьей уже несколько лет проживает в черноморском городе Кобулети в Грузии. В 2016 году он планировал принять участие в парламентских выборах в Грузии и даже начал предвыборную кампанию, однако передумал.

По версии украинского следствия, Черновецкий, занимая пост мэра Киева, изменил целевое назначение и передал в аренду по заниженной стоимости окружению экс-президента Виктора Януковича землю на склонах Днепра в районе здания Верховной Рады под строительство вертолетной площадки.

Правоохранители оценили убытки городскому бюджету в 9,6 миллиона долларов. Экс-мэр заявил, что считает дело против него местью генпрокурора Юрия Луценко за его критику на должности главы МВД в 2008 году.