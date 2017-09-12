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    Общество

    Экс-мэра Киева Черновецкого объявили в розыск

    (обновлено: )603
    На сайте МВД в разделе о лицах, которые прячутся от органов власти, указано, что Черновецкий исчез 24 июля, его разыскивает СБУ на основании решения суда.
    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, подозреваемого в махинациях с землей. Об этом сказано на сайте МВД Украины.

    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко
    Депутат: Черновецкого Украине никто не выдаст

    В разделе лиц, которые прячутся от органов власти, указано, что Черновецкий исчез 24 июля, его разыскивает СБ Украины на основании решения суда.

    Суд в Украине в июле дал согласие на задержание и доставку Черновецкого на судебное заседание для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего мэра в махинациях с землей. Черновецкий с семьей уже несколько лет проживает в черноморском городе Кобулети в Грузии. В 2016 году он планировал принять участие в парламентских выборах в Грузии и даже начал предвыборную кампанию, однако передумал.

    По версии украинского следствия, Черновецкий, занимая пост мэра Киева, изменил целевое назначение и передал в аренду по заниженной стоимости окружению экс-президента Виктора Януковича землю на склонах Днепра в районе здания Верховной Рады под строительство вертолетной площадки.

    Правоохранители оценили убытки городскому бюджету в 9,6 миллиона долларов. Экс-мэр заявил, что считает дело против него местью генпрокурора Юрия Луценко за его критику на должности главы МВД в 2008 году.

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