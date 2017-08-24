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    Политика

    В Киеве проходит встреча главы Пентагона с Порошенко

    (обновлено: )14001
    Министр обороны США Джеймс Мэттис приехал в Киеве. Встреча в Киеве с главой Пентагона и президента Украины проходит впервые за десять лет. После встречи будет заявление для прессы.
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Встреча президента Украины Петра Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса началась в Киеве, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

    Мэттис в среду вечером прибыл в Киев. В четверг он принял участие в параде по случаю Дня независимости Украины. Встреча проходит в администрации украинского президента. Ожидается, что по ее окончанию Порошенко и Мэттис сделают заявления для прессы.

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    "Визит на Украину министра обороны США — первый за десять лет — это мощный и символический сигнал", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в четверг.

    Президент Украины ранее заявлял, что возлагает большие надежды на успешность переговоров с главой Пентагона в ходе его визита в Киев и рассчитывает, что эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны.

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