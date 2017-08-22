В Минобороны опровергли прибытие главы Пентагона в Киев во вторник

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны уточнили, что делегация США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом прибудут в Украину в среду, 23 августа.

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Об этом говорится в уточнении на сайте оборонного ведомства.

"Делегация США посетит Украину в период 23-24 августа 2017 года", — отмечается в сообщении.

Между тем ранее пресс-секретарь Минобороны Максим Праута заявил, что американская делегация уже прибыла в Украину в понедельник.

Ранее стало известно, что Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом.