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    Турчинов отреагировал на разговор пранкеров с гендиректором "Южмаша"

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (568)

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    После беседы гендиректора "Южмаша" с пранкерами секретарь СНБО Александр Турчинов посоветовал при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи.
    Александр Турчинов во время заседания национального координационного центра кибербезопасности
    СНБО/Twitter

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посоветовал главе "Южного машиностроительного завода" ("Южмаш") Сергею Войту, которого разыграли пранкеры, обсуждать государственные вопросы по спецсвязи.

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    Ранее пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт в разговоре допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

    "Хочу ему (Войту – ред.) посоветовать при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи", — написал Турчинов в среду на своей странице в Facebook.

    Он счел разговор с пранкерами провокацией.

    Позже Турчинов скорректировал сообщение у себя на странице и рекомендовал не только Войту, но и всем чиновникам вести важные переговоры по спецсвязи.

    Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

    Президент Петр Порошенко в среду поручил провести расследование после публикаций в газете New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.

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