Российские пранкеры разыграли гендиректора "Южмаша"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попытались разыграть генерального директора предприятия "Южный машиностроительный завод" Сергея Войта, однако "ничего сенсационного" руководитель гендиректор не сообщил, сообщается на сайте предприятия.

Пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР.

Кузнецов пояснил РИА Новости, что в Украине есть два предприятия, которые занимаются ракетными двигателями — это завод "Южмаш", который ответственен за их распространение и продажу, а также конструкторское бюро "Южное", которое занимается технической разработкой и производством. Кузнецов рассказал, что во вторник пранкеры позвонили Войту и спросили его, есть ли у Украины какие-либо проблемы в сфере производства и поставки ракетных двигателей.

"Войт сказал: "Да, действительно, слабое звено в этой системе — это наше конструкторское бюро (КБ) "Южное", потому что они уже более дести лет сотрудничают и с Китаем, и с Кореей, у них есть какие-то контракты с этими странами, они туда ездят, их специалисты, но каких-то достоверных сведений по этим контрактам у меня нет, они мне ничего не показывают". Он сказал, что, скорее всего, утечка пошла со стороны КБ и могла пойти через Китай. Сначала эти двигатели пошли Китай, а потом в Корею, по его словам", — рассказал пранкер.

"Самое важное в этом разговоре то, что это конструкторское бюро вполне может быть причастно к поставкам украинских ракетных двигателей в КНДР", — отметил Кузнецов.

На "Южмаше" в свою очередь отметили, что в разговоре с пранкерами Войт, упоминая сотрудничество с Кореей, имел в виду не КНДР, а Южную Корею. По данным компании, КБ "Южное" сотрудничает с Сеулом много лет.

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"Пранкеры пытались разыграть генерального директора "Южмаша" Сергея Войта. Однако, ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя "Южмаша" не прозвучало. Тем не менее, авторы сюжета (на канале "Россия-24" — ред.) попытались путем передергивания слов Сергея Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы "Южмаша".