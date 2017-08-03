Гройсман поблагодарил за "арбузный" троллинг

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил всех за юмор, связанный с отправкой первой за 14 лет баржи с арбузами из Херсонской области в Киев.

По его словам, тема арбузов не могла остаться незамеченной летом.

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"Спасибо всем за юмор, иронии и самоиронии сегодня нам не хватает. Для тех, кто нуждается в дальнейшем вдохновении, я хочу объявить, что сегодня международный день арбуза, и поздравить с этим праздником:)", — написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Владимир Гройсман/Facebook, 3 августа 2017

Баржа с 250 тоннами арбузов 30 июля отправилась из Херсонской области в Киев, сообщается на сайте Херсонской ОГА.

Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

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"Впервые в течение последних четырнадцати лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды", — отмечалось в сообщении.

Лабораторные тесты подтвердили, что херсонские арбузы экологически чистые.