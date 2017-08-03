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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о "барже Гройсмана": медленно арбузы уплывают вдаль…

    (обновлено: )42520
    После 14-летнего перерыва по Днепру в столицу отправили баржу с арбузами. За ее передвижением с неподдельным интересом наблюдает полстраны, старательно документируя впечатления в соцсетях. Что же пишут об этом историческом событии сами украинцы?
    Баржа с арбузами
    ТСН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Невзирая на сумасшедшую жару, украинцы не прекращают следить за продвижение по Днепру первого "полосатого рейса". На днях из города Голая Пристань Херсонской области в Киев отправилась баржа, на борту которой находится 250 тонн арбузов. До 1993 года это была обычная практика, но затем такие рейсы прекратились. Накануне нашумевшая арбузная баржа уже прошла Кременчуг.

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    По поводу данного эпохального события уже успели высказаться многие украинцы, в частности сам премьер Владимир Гройсман назвал это "возрождением речного транспорта". Сейчас высказывания по этому поводу не прекращаются. Однако теперь вместо критических комментариев в сетях все чаще фигурирую заметки исторического содержания: "когда я был пацаном, мы тырили с баржи арбузы. Мастерство заключалось в точности расчета упреждения, учитывая скорость баржи, течения Днепра, расстояния до баржи и скорость пловца…"; "Мне в детстве дед рассказывал как они на этих баржах "покупали" арбузы. Мужики скидывались кому-то одному и он на моторке плыл к барже, отдавал пару рублей".

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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