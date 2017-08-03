Соцсети о "барже Гройсмана": медленно арбузы уплывают вдаль…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Невзирая на сумасшедшую жару, украинцы не прекращают следить за продвижение по Днепру первого "полосатого рейса". На днях из города Голая Пристань Херсонской области в Киев отправилась баржа, на борту которой находится 250 тонн арбузов. До 1993 года это была обычная практика, но затем такие рейсы прекратились. Накануне нашумевшая арбузная баржа уже прошла Кременчуг.

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По поводу данного эпохального события уже успели высказаться многие украинцы, в частности сам премьер Владимир Гройсман назвал это "возрождением речного транспорта". Сейчас высказывания по этому поводу не прекращаются. Однако теперь вместо критических комментариев в сетях все чаще фигурирую заметки исторического содержания: "когда я был пацаном, мы тырили с баржи арбузы. Мастерство заключалось в точности расчета упреждения, учитывая скорость баржи, течения Днепра, расстояния до баржи и скорость пловца…"; "Мне в детстве дед рассказывал как они на этих баржах "покупали" арбузы. Мужики скидывались кому-то одному и он на моторке плыл к барже, отдавал пару рублей".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook