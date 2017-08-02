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    Аналитика и комментарии

    Арбузы в воду. Грандиозные транспортные проекты Украины

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    Запуск баржи с арбузами из Херсона в Киев стал почти историческим событием, а премьер Владимир Гройсман даже заявил о возрождении речного флота в Украине. Впрочем, может, это и достижение за неимением других.
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев.
    Фото со страницы Херсонской облгосадминистрации

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Новость о запуске впервые за 14 лет баржи с арбузами из Херсона в Киев стала почти историческим событием. Примечательно, что об этом у себя в Twitter даже написал премьер Владимир Гройсман. По его мнению, это свидетельствует о возрождении речного флота в Украине.

    "Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", — написал Гройсман.

    Фото со страницы Херсонской облгосадминистрации
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев

    Между тем, мнения пользователей соцсетей разделились. Часть граждан считает, что запуск барж в Киев является серьезным достижением, поскольку таким образом можно сберечь дороги. Однако часть — смеются из того, как помпезно представил эту новость Гройсман. Тем более, что особых поводов для гордости в транспортной отрасли у властей нет. О грандиозных транспортных проектах говорилось много, но их реализация подкачала.

    Новый "Шелковый путь" в никуда

    соцсети
    "Детей уже называют Кавунами". Лучшие фотожабы на арбузную баржу

    Еще зимой прошлого года украинские власти взялись за идею развития нового направления "Шелкового пути" в обход России. В январе 2016 года Украина запустила из Ильичевска первый экспериментальный поезд, который отправился по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай (через Каспийское и Черное моря). Сообщалось, что данный маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России. В Кабмине подчеркивали, что украинские и европейские товары смогут попадать в страны Средней Азии даже при наличии санкционных ограничений на них со стороны Москвы.

    Однако, как оказалось, эксперимент не удался.

    В марте 2016 года грузовой поезд так и не вышел на обратный маршрут из Китая, и находился на границе Казахстана с КНР из-за отсутствия клиентов.

    Тогдашний глава "Укрзализныци" Александр Завгородний заверял, что вернется поезд назад 15-17 марта, но сроки затянулись. Лишь 17 апреля поезд вернулся в Украину, но пустым.

    В "Укрзализныце" отмечали, что регулярность курсирования контейнерного поезда будет определяться спросом рынка на такую услугу. При этом поезд планируют использовать и для перевозок украинскими отправителями и получателями. И якобы перевозками уже заинтересовались отечественные производители стройматериалов и продуктов питания. Однако со временем эта тема замялась.

    Тем временем, в правительстве планируют развивать новый тестовый поезд, на этот раз сообщением Украина-Иран, который может пойти уже летом 2017 года.

    Трасса Одесса-Рени

    Газокомпрессорная станция
    УНИАН
    Бац-бац... и мимо. Транзитная Украина стала поперек Нового шелкового пути

    В рейтинге худших дорог Украины остается трасса Одесса-Рени, проблема ремонта которой решается вот уже не один год. Для одесситов и, особенно, жителей области ее ремонт — один из самых болезненных вопросов еще и потому, что эта магистраль идет в Бухарест, соединяя украинский портовый город с румынской столицей.

    Еще в июле 2016 года вице-премьер Владимир Кистион заверял, что до конца года будут отремонтированы по меньшей мере 18 проблемных участков трассы Одесса-Рени.

    Несколькими месяцами позже привлечь на ее ремонт средства инвесторов из ЕС обещал и президент Петр Порошенко.

    Сообщалось, что на строительство дороги будет направляться половина сверхплановых поступлений от одесской таможни. Однако, как сообщалось в 2016 году, отремонтировали лишь 1 (один) километр из 300 необходимых.

    До сих пор же ремонт дороги так и не завершен. 

    В мае 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что ремонт автомобильной трассы должен завершиться до конца года. "Впервые за много лет правительство совместно с областной властью направит на ремонт дорог 1 миллиард 800 миллионов гривен, использовав все источники финансирования. Наконец завершим долгострои, прежде всего автодорогу Одесса-Рени. Считаем делом чести закончить работы на этой трассе до конца текущего года, чтобы она радовала жителей как региона, да и Украины", — заявил Омелян.

    По словам главы Одесской ОГА Максима Степанова, на сегодняшний день из 139 километров 30 уже полностью сданы, там идет установка знаков, 44 километра — в различных стадиях строительства и многие подходят к концу, на 15 километров выданы соответствующие разрешения и на остальные оставшиеся участки пройдены тендерные процедуры и проходит подготовка выдачи документов на проведения работ.

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Как "реформаторы" уничтожили транспортную отрасль Украины

    Автобан в ЕС или бег по граблям

    Еще в 2015 году правительство объявило о пилотном проекте концессионной платной дороги на Западе страны. Сообщалось, что Кабмин выделил 26,614 млн грн на строительство участка дороги, который будет подъездом от границы с Польшей до дороги Львов — Краковец. Отмечалось, что финансировать обсуждаемый проект будут частные инвесторы, которые в течение 45 лет после окончания строительства будут получать доход от дороги. Вся плата, которая будет взиматься на пропускных пунктах, пойдет в госбюджет, после чего деньги разделят между счетами инвесторов и "Укравтодора".

    Однако все пока так и осталось на уровне разговоров.

    В июле 2017 года глава "Укравтодора" Славомир Новак подчеркнул, что планируемое строительство автомобильной дороги Львов — Краковец должно стать первой в Украине концессионной дорогой, но для реализации проекта еще нужно изменить законодательство.

    "У нас есть два предложения по строительству автострад на условиях концессии. Первое, очень важное для экономики страны, — часть международного коридора Gо Highway — автомобильная дорога Краковец — Львов. Она может стать первой концессионной автострадой в Украине. Но для реализации проекта еще нужно изменить законодательство о концессии", — заявил он журналистам.

    Большие планы

    Тем временем, власти продолжают строить грандиозные планы на будущее. На днях замглавы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщил, что министерство совместно с европейскими экспертами уже разработали проект Национальной транспортной стратегии — 2030.

    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Владимир Омелян/Facebook
    Обратной дороги нет. Почему новый "Шелковый путь" гонит порожняк

    В частности, в Одессе определили три проекта: строительство новой взлетно-посадочной полосы (этот проект оценивается примерно в $150 млн), окружной одесской трассы ($100 млн) и бетонной дороги Одесса-Николаев ($150 млн). Во Львове — создание европейской колеи из Львова, грузовой терминал с узкой на широкую колею и пассажирское сообщение Львов-Варшава, передает Европейская правда.

    Кроме того, Украина в этом году готовится открыть новые железнодорожные маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию. Железнодорожное сообщение будет налажено с городами Хелм, Будапешт и Кошице

    11 июня в Перемышль прибыл первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима.

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    Также Мининфраструктуры рассчитывает до конца года запустить поезд "Пять столиц", маршрут которого будет пролегать через Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллин. В перспективе маршрут нового поезда может быть продлен до Одессы. Правда, точной даты его запуска пока не назвали.

    Главное, чтобы опять реализация не подкачала.

    По материалам из открытых источников интернет

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